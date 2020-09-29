Spring Valley tops Class AAA Rankings
PARKERSBURG, W.Va. (WSAZ) - There’s a new number one team in Class AAA football and unfortunately, Spring Valley doesn’t get a chance to defend that ranking this Friday night. The Timberwolves received enough computer points to be the top team but with Wayne County being in the orange in the latest WV metric map, their game with Huntington has been canceled. Cabell Midland is second and they finally get to play again after two weeks and so is Hurricane who was in the red for some time as well.
Here’s the full rankings in all three classes.
CLASS AAA
1 SPRING VALLEY
2 CABELL MIDLAND
3 HURRICANE
4 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL
5 SPRING MILLS HIGH SCHOOL
6 MUSSELMAN
7 JOHN MARSHALL
7 WHEELING PARK
9 GREENBRIER EAST
10 RIPLEY
11 PARKERSBURG
12 MARTINSBURG
13 HAMPSHIRE
14 WASHINGTON HIGH SCHOOL
15 JEFFERSON
16 PRINCETON SENIOR
17 Brooke High School
17 PARKERSBURG SOUTH
17 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL
20 BUCKHANNON-UPSHUR
21 WOODROW WILSON
21 PRESTON HIGH SCHOOL
21 HUNTINGTON
21 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL
CLASS AA
1 BLUEFIELD
2 OAK GLEN HIGH SCHOOL
3 FRANKFORT
4 Lewis County
5 Chapmanville Regional High School
5 LIBERTY (Raleigh)
7 NORTH MARION
8 ROBERT C. BYRD
8 POCA
8 KEYSER
11 CLAY COUNTY HIGH SCHOO
12 INDEPENDENCE SENIOR
13 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL
13 LIBERTY (Harrison)
15 ELKINS
16 WESTSIDE
16 LINCOLN
18 SHADY SPRING
19 WAYNE
19 BRAXTON COUNTY
21 GRAFTON1
21 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL
23 SCOTT
24 NICHOLAS COUNTY
25 EAST FAIRMONT
26 PIKEVIEW
26 ROANE COUNTY
28 WEIR
28 BERKELEY SPRINGS
28 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL
28 LOGAN
28 WYOMING EAST
CLASS A
1 ST. MARYS
1 DODDRIDGE COUNTY
3 TUG VALLEY
3 GREENBRIER WEST
5 WIRT COUNTY
6 TYGARTS VALLEY Middle/Senior High
7 PETERSBURG
8 JAMES MONROE
8 BUFFALO
10 SUMMERS COUNTY HIGH SCHOOL
11 TOLSIA
11 EAST HARDY
11 WILLIAMSTOWN
14 SHERMAN
15 RIVER VIEW
16 MOOREFIELD
17 RITCHIE COUNTY
17 WHEELING CENTRAL CATHOLIC
19 MADONNA
19 TYLER CONSOLIDATED
19 CAMERON
19 POCAHONTAS COUNTY
19 GILMER COUNTY
24 PENDLETON COUNTY
24 VAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL
26 MAGNOLIA HIGH SCHOOL
27 VALLEY (Wetzel)
28 WAHAMA SENIOR/MIDDLE SCHOOL
28 SOUTH HARRISON
28 RICHWOOD
31 WEBSTER COUNTY HIGH SCHOOL
31 TUCKER COUNTY
31 RAVENSWOOD
31 PADEN CITY HIGH SCHOOL
31 MOUNT VIEW HIGH SCHOOL
31 MONTCALM
31 MAN HIGH SCHOOL
31 HUNDRED
31 HANNAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL
31 CALHOUN COUNTY MIDDLE/HIGH SCHOOL
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