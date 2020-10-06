Change at the top in Class AAA
University take over the #1 ranking
(WSAZ) - After getting their first win of the year, University took over the top spot in the latest WVSSAC rankings. Spring Valley falls to 2nd, Hurricane is 3rd, Bridgeport is 4th while Cabell Midland rounds out the top 5. Here’s the complete list from Week 6.
CLASS AAA
1 UNIVERSITY
2 SPRING VALLEY
3 HURRICANE
4 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL
5 CABELL MIDLAND
6 SPRING MILLS HIGH SCHOOL
7 MUSSELMAN
8 WHEELING PARK
9 MARTINSBURG
10 JOHN MARSHALL
11 OAK HILL
12 RIPLEY
13 GREENBRIER EAST
14 PARKERSBURG
15 PRINCETON SENIOR
16 HAMPSHIRE
17 WASHINGTON HIGH SCHOOL
18 JEFFERSON
19 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL
19 WOODROW WILSON
21 PARKERSBURG SOUTH
22 Brooke High School
23 BUCKHANNON-UPSHUR
24 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL
24 HUNTINGTON
24 MORGANTOWN
24 PRESTON HIGH SCHOOL
CLASS AA
1 BLUEFIELD
2 FRANKFORT
3 LIBERTY (Raleigh)
4 OAK GLEN HIGH SCHOOL
5 KEYSER
6 ROBERT C. BYRD
6 Chapmanville Regional High School
8 NORTH MARION
9 Lewis County
10 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL
11 LINCOLN
12 ELKINS
13 INDEPENDENCE SENIOR
13 BRAXTON COUNTY
15 LIBERTY (Harrison)
16 WESTSIDE
17 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL
18 SHADY SPRING
19 WAYNE
20 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL
21 POCA
22 GRAFTON
23 SCOTT
23 NICHOLAS COUNTY
25 WEIR
25 WYOMING EAST
27 EAST FAIRMONT
28 ROANE COUNTY
29 PIKEVIEW
30 WINFIELD
30 MINGO CENTRAL
30 LOGAN
30 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL
30 BERKELEY SPRINGS
CLASS A
1 DODDRIDGE COUNTY
2 TUG VALLEY
3 GREENBRIER WEST
4 ST. MARYS
4 BUFFALO
4 TYGARTS VALLEY Middle/Senior High
7 WILLIAMSTOWN
7 PETERSBURG
9 EAST HARDY
10 MIDLAND TRAIL HIGH SCHOOL
10 SUMMERS COUNTY HIGH SCHOOL
10 JAMES MONROE
13 WIRT COUNTY
14 TOLSIA
15 GILMER COUNTY
16 MOOREFIELD
17 MAN HIGH SCHOOL
18 RIVER VIEW
19 PENDLETON COUNTY
20 RITCHIE COUNTY
21 SHERMAN
21 MADONNA
21 VAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL
24 WHEELING CENTRAL CATHOLIC
25 TYLER CONSOLIDATED
26 CAMERON
26 SOUTH HARRISON
26 POCAHONTAS COUNTY
29 WAHAMA SENIOR/MIDDLE SCHOOL
30 MAGNOLIA HIGH SCHOOL
30 MOUNT VIEW HIGH SCHOOL
32 VALLEY (Wetzel)
33 RICHWOOD
34 WEBSTER COUNTY HIGH SCHOOL
34 CALHOUN COUNTY MIDDLE/HIGH SCHOOL
34 HANNAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL
34 HUNDRED
34 MEADOW BRIDGE HIGH
34 MONTCALM
34 PADEN CITY HIGH SCHOOL
34 TUCKER COUNTY
34 TRINITY CHRISTIAN SCHOOL
34 RAVENSWOOD
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