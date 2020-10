Two local teams still #1 in KY HS rankings

(WSAZ) - With two regular season games left, two teams in our area are back at the number one spot. Pikeville reclaimed the top ranking after Paintsville lost at Raceland while Johnson Central received all 14 first place votes Monday afternoon. Here are the complete rankings from the Kentucky Associated Press, with first-place votes, records, total points and previous rankings:

Class 1A

Rank-School FPV Rcd TP Pvs

1. Pikeville (9) 5-1 134 2

2. Newport Central Catholic (4) 6-0 124 3

3. Lou. Holy Cross (1) 5-0 102 4

4. Paintsville - 5-1 99 1

5. Lou. Ky. Country Day - 5-1 83 5

6. Crittenden Co. - 6-1 73 6

7. Raceland - 4-3 56 10

8. Sayre - 7-0 44 8

9. Bethlehem - 5-1 38 7

10. Dayton - 5-2 6 9

Others receiving votes: Williamsburg 4. Bishop Brossart 3. Ludlow 2. Nicholas Co. 2.

Class 2A

Rank-School FPV Rcd TP Pvs

1. Lex. Christian (11) 6-1 134 1

2. Mayfield (1) 6-1 116 2

3. Somerset - 5-1 110 3

4. Beechwood - 5-2 92 5

5. Breathitt Co. (1) 4-0 84 4

6. Hancock Co. (1) 5-0 76 6

7. West Carter - 6-1 51 8

8. Danville - 3-2 44 7

9. Owensboro Catholic - 5-2 30 9

10. Murray - 4-3 16 10

Others receiving votes: Middlesboro 14. Shelby Valley 1. Caldwell Co. 1. Walton-Verona 1.

Class 3A

Rank-School FPV Rcd TP Pvs

1. Elizabethtown (10) 7-0 132 1

2. Ashland Blazer (2) 5-0 124 2

3. Belfry (2) 5-2 118 3

4. Lou. DeSales - 2-2 81 5

5. Mercer Co. - 4-1 67 7

6. Russell - 5-1 61 8

7. Rockcastle Co. - 4-1 59 6

8. Bardstown - 6-1 56 4

9. Lou. Christian Academy - 3-2 39 9

10. Taylor Co. - 6-1 33 10

Others receiving votes: None.

Class 4A

Rank-School FPV Rcd TP Pvs

1. Johnson Central (14) 6-0 140 1

2. Boyle Co. - 5-0 119 2

3. Lou. Central - 5-0 116 3

4. Corbin - 5-1 90 5

5. Franklin Co. - 3-1 81 4

6. Lex. Catholic - 3-2 59 7

7. Russell Co. - 5-0 58 9

8. Holmes - 5-2 27 NR

9. Wayne Co. - 2-3 20 8

10. Letcher County Central - 4-1 17 6

Others receiving votes: Calloway Co. 16. Logan Co. 10. Knox Central 9. Spencer Co. 4. Shelby Co. 2. Allen Co.-Scottsville 1. John Hardin 1.

Class 5A

Rank-School FPV Rcd TP Pvs

1. Cov. Catholic (11) 6-0 134 1

2. South Warren (1) 5-0 120 2

3. Frederick Douglass (1) 4-1 107 3

4. Bowling Green - 5-1 97 4

5. Owensboro (1) 7-0 84 5

6. Scott Co. - 6-0 82 6

7. Pulaski Co. - 6-1 56 8

8. North Bullitt - 5-1 30 10

9. Southwestern - 6-1 28 7

10. South Oldham - 4-1 20 9

Others receiving votes: Lou. Fairdale 10. Graves Co. 2.

Class 6A

Rank-School FPV Rcd TP Pvs

1. Lou. Trinity (13) 5-0 139 1

2. North Hardin (1) 6-0 121 2

3. Lou. Male - 5-1 103 3

4. Lou. DuPont Manual - 3-1 95 4

5. Lex. Bryan Station - 6-1 82 5

6. Lou. St. Xavier - 3-2 75 6

7. Henderson Co. - 4-1 50 10

8. Lou. Ballard - 2-2 38 8

9. Ryle - 4-3 25 9

10. McCracken County - 4-2 17 7

Others receiving votes: Lex. Paul Dunbar 14. Madison Central 8. Dixie Heights 3.

Copyright 2020 WSAZ. All rights reserved.