WV Class AAA All-State teams are announced

HUNTINGTON, W.Va. (WSAZ) - The West Virginia 2022 Class AAA boys basketball all-state team was announced Wednesday by the WV Sports Writers Association. Here’s who made the first and second team along with those in the honorable mention category.

CLASS AAA

First team

Braden Chapman, Shady Spring, 6-0, 175, Jr. (Captain)

Cole Chapman, Shady Spring, 6-0, 170, Jr.

Ryan Reasbeck, Wheeling Central, 6-3, 180 Sr.

Jaidyn West, Notre Dame, 5-10, 165, Sr.

Zycheus Dobbs, Fairmont Senior, 6-2, 165, Soph.

Scottie Browning, Logan, 5-11, 150, Jr.

Ryan Maier, Grafton, 5-10, 1709, Sr.

Reece Carden, Scott 6-3. 260, Jr.

Second team

Gavin Barkley, Berkeley Springs 6-1, 165, Sr. (Captain)

Devin Hatfield, Herbert Hoover, 5-10, 185, Sr.

Desean Goode, Fairmont 6-6, 180, Jr.

Garrett Williamson, Logan, 6-3, 185, Jr.

Luke Johnson, Ripley, 6-11, 195 Jr.

Cory Harper Elkins, 6-4, 190, Jr.

Jaedan Holstein, Shady Spring, 6-5, 190, Jr.

Colby Pishner, Nicholas County, 5-9, 150, Sr.

Honorable Mention

Brady Anderson, Ripley; Dylan Blake, PikeView; Quinton Burlenski, Wheeling Central; Eric Chapman, Point Pleasant; Jaxon Cogar, Logan; Evan Colucci, Westside; Anthony Cross, Weir; Cyrus Goodson, Independence; Dane Hatfield, Herbert Hoover; Jontae Howard, Oak Glen; Trevor Lowe, Nitro; Cam Manns, Shady Spring; Ammar Maxwell, Shady Spring; John Paul Morrison, Midland Trail; Ross Musick, Winfield; Charles Robbins, Nitro; Eli Robertson, Herbert Hoover; Ty’Mir Ross, Berkeley Springs; Easton Shanholtz, Hampshire; Seth Shilot, Winfield; Harry Sickles, North Marion; Eric Smith, Fairmont Senior; Jackson Tackett, Logan; Michael Toepfer, Wheeling Central; Damarr Turner, Jr., Weir; Dominic Viani, Fairmont Senior

