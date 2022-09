Week 4 of the WVSSAC football rankings are released Tuesday

HUNTINGTON, W.Va. (WSAZ) - Here are the latest computer rankings of West Virginia high school football teams.

CLASS AAA

1 PARKERSBURG SOUTH 13.75

2 MORGANTOWN 13.33

3 SPRING VALLEY 12

4 PRINCETON SENIOR 11.33

5 MARTINSBURG 11

6 MUSSELMAN10.53

7 HURRICANE 9.75

8 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 9.5

9 WHEELING PARK 9.25

10 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 9

11 HUNTINGTON 8.67

12 WOODROW WILSON 8.5

13 PARKERSBURG 8.33

13 CABELL MIDLAND 8.33

15 GEORGE WASHINGTON 7

16 JEFFERSON 6.75

CLASS AA

1 NORTH MARION 11.25

2 ROANE COUNTY 10.75

2 FRANKFORT 10.75

4 INDEPENDENCE SENIOR 10

5 SCOTT 9.75

6 LOGAN 9

7 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 8.53

8 WINFIELD 7.75

9 NICHOLAS COUNTY 7.25

9 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 7.25

9 CHAPMANVILLE REGIONAL 7.25

12 WEIR 6.75 31010855243

13 LINCOLN 6.33

14 KEYSER 6

15 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 5.5

16 NITRO 5.25

CLASS A

1 WHEELING CENTRAL CATHOLIC 8.75

2 TUG VALLEY 8.25

3 WILLIAMSTOWN 8

4 WAHAMA SENIOR/MIDDLE SCHOOL 7.5

4 VAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 7.5

6 DODDRIDGE COUNTY 7.33

7 GREENBRIER WEST 7.25

7 PETERSBURG 7.25

9 TUCKER COUNTY 7

9 JAMES MONROE 7

11 MAN HIGH SCHOOL 6.75

12 CAMERON 6.5

12 WIRT COUNTY 6.5

14 MONTCALM 6.25

15 CLAY-BATTELLE 5.67

16 EAST HARDY 5.25

