WV Class AAA All-State team is released

HUNTINGTON, W.Va. (WSAZ) - The West Virginia Sports Writers Association named the top boys players in Class AAA on Thursday. Here’s the full list from first team down to honorable mention.

First Team

Braden Chapman, Shady Spring, Sr. (Captain) 6-1

Ammar Maxwell, Shady Spring, Sr. 6-2

Zycheus Dobbs, Fairmont Senior, Jr. 6-4

DeSean Goode, Fairmont Senior, Sr. 6-8

Luke Johnson, Ripley, Sr. 6-11

Evan Parr, East Fairmont, Sr. 5-10

Eli Robertson, Herbert Hoover, Sr. 6-4

Reece Carden, Scott, Sr.

Second Team

Malachi Watson, Elkins, Sr. 6-3,

Easton Shanholtz, Hampshire, Sr. 6-7

Scotty Browning, Logan, Sr. 6-foot

Cam Manns, Shady Spring, Sr. 6-4,

Cole Chapman, Shady Spring, Sr. (Captain), 6-foot

Braden Thomason, RCB, Sr. 6-foot

Harley Sickles, North Marion, Sr. 6-4

Dane Hatfield, Herbert Hoover, Soph.

Honorable mention

Brady Anderson, Ripley; Bryer Bailes, Nicholas County; David Burdette, Lincoln; J.T. Veltri, Grafton; T.D. Bodkins, Philip Barbour; Noah Broadwater, Keyser; Isaiah Casto, Ripley; Eric Chapman, Point Plesant; Colin Cross, Weir; Jenson Fields, Hampshire; Cade Goode, Ripley; Cyrus Goodson, Independence; Jordan Gray, Hampshire; Cory Harper, Elkins; Jared Hissam, Oak Glen; Jaedan Holstein, Shady Spring; Matt Light, Midland Trail; Noah McKim, Liberty-Harrison; Isaac Meddings, Wayne; Ross Musick, Winfield; Nathan Riffe, PikeView; Ty’Mir Ross, Berkeley Springs; Isaac Setser, Scott; Corey Shumate, Independence; Sawyer Tomblin, Lincoln County; Damarr Turner, Weir; Donovan Washington, Keyser; Jake Wiseman, Sissonville

