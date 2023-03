WVSWA honors top girls in Class AAAA

HUNTINGTON, W.Va. (WSAZ) - The final basketball awards of the week were handed out by the West Virginia Sports Writers Association with the Class AAAA girls All-State teams. Here’s the full list of players honored.

First Team

Alexis Bordas, Wheeling Park, Soph. (Captain)

Lala Woods, Wheeling Park, Soph.

Gabby Reep, Bridgeport, Sr.

Lily Jordan, Morgantown, Jr.

Jayda Allie, Cabell Midland, Sr.

Kilah Dandridge, Spring Mills, Soph.

Hallie Bailey, Spring Valley, Sr.

Ella Simpson, University, Jr.

Second Team

Finley Lohan, George Washington, Jr.

Cadence Stewart, Greenbrier East, Sr. (Captain)

JayCee Elzy, St. Albans, Soph.

Sofia Wassick, Morgantown, Jr.

Trinity Balog, Parkersburg, Jr.

Keanti Thompson, Woodrow Wilson, Sr.

Zaniah Zellous, GW, Soph.

Abby Dillon, Woodrow Wilson, Soph.

Honorable Mention

Sophia Abraham, Wheeling Park; Lexi Adams, Washington; Sophi Aldridge, Cabell Midland; Autumn Bane, Princeton; Lindsay Bechtel, Morgantown; Kaitlyn Blake, John Marshall; Olivia Bolduc, Spring Mills; Ava Bolen, Brooke; Kaydance Bradley, Martinsburg; Mackenzie Brezovec, Jefferson; Lucie Cline, Parkersburg South; Kylie Conner, Princeton; Lataja Creasey, Woodrow Wilson; Josie Cross, Woodrow Wilson; Kendal Currence, Buckhannon-Upshur; Allie Daniels, Spring Valley; Natalie Daugherty, Wheeling Park; Jaylin Dodd, Bridgeport; Reagan Edsell, Spring Mills; Kaila Fitzpatrick, Martinsburg; Mia Henkins, Morgantown; Amara Jackson, Huntington; Alanna Mackenzie, Riverside; Kenna Maxwell, Buckhannon-Upshur; Maggie Oduor, Hurricane; Dria Parker, Spring Valley; Mary Rivera, Washington; Gracie Shamblin, Parkersburg South; Emily Sharkey, University; Natalie Smith, South Charleston; Hannah Stemple, University; Kennedy Stewart, Greenbrier East; Maddie Stull, Princeton; Jazmyn Wheeler, Cabell Midland; Ella White, Preston; Maddy Young, Hurricane

