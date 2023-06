HUNTINGTON, W.Va. (WSAZ) -

Paisley will compete for the title of Miss America’s Teen next year.

Click here to learn more about Miss America’s Teen.

Paisley's crowning moment for Miss Ohio's Teen. (wsaz)

Paisley's crowning moment for Miss Ohio's Teen. (wsaz)

Paisley's crowning moment for Miss Ohio's Teen. (wsaz)

Paisley's crowning moment for Miss Ohio's Teen. (wsaz)

Copyright 2023 WSAZ. All rights reserved.