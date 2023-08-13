SEVERE WEATHER | Tornado Warning issued for several Ohio counties

(Source: MGN)
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By Kimberly Keagy
Published: Aug. 12, 2023 at 8:08 PM EDT|Updated: 12 minutes ago
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ATHENS COUNTY, Ohio. (WSAZ) - The National Weather Service in Charleston, West Virginia has issued a tornado warning for East Central Athens County in Southeastern Ohio.

Athens County

EXTREME Tornado Warning

Sat, Aug 12, 2023, 8:00 PM EDT

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHARLESTON WEST VIRGINIA HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...

NORTHEASTERN MEIGS COUNTY IN SOUTHEASTERN OHIO...

SOUTHEASTERN ATHENS COUNTY IN SOUTHEASTERN OHIO...

WEST CENTRAL WOOD COUNTY IN NORTHWESTERN WEST VIRGINIA...

* UNTIL 830 PM EDT.

* AT 800 PM EDT, A TORNADO PRODUCING STORM WAS LOCATED NEAR

COOLVILLE, MOVING EAST AT 30 MPH.

HAZARD...DAMAGING TORNADO.

SOURCE...RADAR CONFIRMED TORNADO.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.

DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE

DAMAGE IS LIKELY.

* THIS TORNADIC STORM WILL BE NEAR...

COOLVILLE, WASHINGTON, AND TUPPERS PLAINS AROUND 805 PM EDT.

LUBECK AROUND 810 PM EDT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A

BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY

BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN

A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT

YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

&&

TORNADO...OBSERVED;

MAX HAIL SIZE...<.75 IN

Athens County

EXTREME Tornado Warning

Sat, Aug 12, 2023, 7:58 PM EDT

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHARLESTON WEST VIRGINIA HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...

SOUTHWESTERN WASHINGTON COUNTY IN SOUTHEASTERN OHIO...

EAST CENTRAL ATHENS COUNTY IN SOUTHEASTERN OHIO...

* UNTIL 815 PM EDT.

* AT 758 PM EDT, A TORNADO PRODUCING STORM WAS LOCATED 8 MILES NORTH

OF COOLVILLE, MOVING EAST AT 30 MPH.

HAZARD...DAMAGING TORNADO.

SOURCE...RADAR CONFIRMED TORNADO.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.

DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE

DAMAGE IS LIKELY.

* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF

SOUTHWESTERN WASHINGTON AND EAST CENTRAL ATHENS COUNTIES.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A

BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY

BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN

A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT

YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

&&

TORNADO...OBSERVED;

MAX HAIL SIZE...0.00 IN

Meigs County

EXTREME Tornado Warning

Sat, Aug 12, 2023, 8:00 PM EDT

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHARLESTON WEST VIRGINIA HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...

NORTHEASTERN MEIGS COUNTY IN SOUTHEASTERN OHIO...

SOUTHEASTERN ATHENS COUNTY IN SOUTHEASTERN OHIO...

WEST CENTRAL WOOD COUNTY IN NORTHWESTERN WEST VIRGINIA...

* UNTIL 830 PM EDT.

* AT 800 PM EDT, A TORNADO PRODUCING STORM WAS LOCATED NEAR

COOLVILLE, MOVING EAST AT 30 MPH.

HAZARD...DAMAGING TORNADO.

SOURCE...RADAR CONFIRMED TORNADO.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.

DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE

DAMAGE IS LIKELY.

* THIS TORNADIC STORM WILL BE NEAR...

COOLVILLE, WASHINGTON, AND TUPPERS PLAINS AROUND 805 PM EDT.

LUBECK AROUND 810 PM EDT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A

BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY

BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN

A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT

YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

&&

TORNADO...OBSERVED;

MAX HAIL SIZE...<.75 IN

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